Быстров о судействе: «Арбитр надел турецкую майку и делал все, чтобы Турция выиграла у России»
22:12
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал арбитра Шимона Марчиняка, судившего матч Лиги наций против Турции (2:3). Быстров не согласился с удалением Андрея Семенова в первом тайме и пенальти в ворота россиян, с которого турки забили победный гол.
— Сегодня не было ВАР, и судья делал то, что хотел, — сказал Быстров в эфире «Все на матч». — С 24-й минуты он надел турецкую майку на себя и делал все, чтобы Турция, которая играла сегодня плохо, выиграла матч.
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Турция — Россия: прав ли судья Марчиняк в спорных моментах?
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