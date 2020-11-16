Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Бускетс пропустит матч с Германией из-за травмы

16 ноября 2020, 23:59
Теги:

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс не сыграет в матче Лиги наций со сборной Испании, сообщает сайт УЕФА со ссылкой на главного тренера испанцев Луиса Энрике.

Футболист получил травму в предыдущем матче со Швейцарией (1:1). У него повреждены связки колена. Ранее сообщалось, что футболист избежал серьезной травмы.

Матч Испания — Германия состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. За тур до окончания турнира Германия лидирует в группе с девятью очками. У Испании восемь очков и второе место.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир