Бускетс пропустит матч с Германией из-за травмы

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс не сыграет в матче Лиги наций со сборной Испании, сообщает сайт УЕФА со ссылкой на главного тренера испанцев Луиса Энрике.

Футболист получил травму в предыдущем матче со Швейцарией (1:1). У него повреждены связки колена. Ранее сообщалось, что футболист избежал серьезной травмы.

Матч Испания — Германия состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. За тур до окончания турнира Германия лидирует в группе с девятью очками. У Испании восемь очков и второе место.