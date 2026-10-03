Бруну Фернандеш: «Криштиану Роналду навсегда останется главным символом сборной Португалии»

Полузащитник и капитан сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о ситуации с нападающим Криштиану Роналду.

Ранее 41-летний форвард покинул расположение национальной команды перед матчем группового этапа Лиги наций против сборной Дании (4:2). СМИ сообщили о конфликте нападающего с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.

«Что касается Криштиану, то я беседовал с ним и готов повторить сказанное. Самое важное — это то, что, несмотря ни на что, Криштиану Роналду навсегда останется главным символом нашей сборной, нашего футбола и самой страны, учитывая его достижения не только в Португалии, но и во всем мире. Он занимает особое место не только в ряду величайших игроков всех времен, но и в сердцах всех португальцев. Главное — прекратить эти разногласия. В сборной нет никаких группировок — мы едины и останемся такими, невзирая на шум со стороны», — приводит слова Фернандеша A Bola.

4 октября сборная Португалии сыграет со сборной Норвегии в 4-м туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Драгау» в Порту.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max