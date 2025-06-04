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Бруну Фернандеш: «Португалия готова ко всему в матче с Германией»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш перед матчем Лиги наций против Германии отметил, что португальцам будет противостоять одна из лучших сборных.

«Нас ждет сложный матч против одной из лучших сборных в мире. Но мы и сами к таковым относимся, поэтому жду очень хорошей игры от обеих команд. Надеюсь, именно Португалия выйдет в финал. Наша команда готова ко всему. У нас хорошая сборная, которая готова играть в любой ситуации и в любом стиле. Готовы противостоять интенсивному футболу немцев или чему бы то ни было, что они захотят продемонстрировать на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Стадион в&nbsp;Мюнхене.Германия — Португалия. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Бруну Фернандеш
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Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
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