Бруну Фернандеш: «Португалия готова ко всему в матче с Германией»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш перед матчем Лиги наций против Германии отметил, что португальцам будет противостоять одна из лучших сборных.

«Нас ждет сложный матч против одной из лучших сборных в мире. Но мы и сами к таковым относимся, поэтому жду очень хорошей игры от обеих команд. Надеюсь, именно Португалия выйдет в финал. Наша команда готова ко всему. У нас хорошая сборная, которая готова играть в любой ситуации и в любом стиле. Готовы противостоять интенсивному футболу немцев или чему бы то ни было, что они захотят продемонстрировать на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.