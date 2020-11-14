Брозович следом за Видой сдал положительный тест на коронавирус
Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович находится на самоизоляции. Федерация футбола Хорватии объявила, что игрок сдал положительный тест на коронавирус.
На этой неделе хорватский защитник Домагой Вида в перерыве товарищеского матча с Турцией узнал о том, что заражен коронавирусом, так как тесты перед игрой Лиги наций против Швеции сдавались в день игры с турками. При этом тестирование в понедельник, которое было сделано перед встречей с Турцией, показало, что у всех членов сборной Хорватии отрицательные результаты.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.