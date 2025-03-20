Ример: «Надо сохранить интригу до ответного матча с Португалией»

Главный тренер сборной Дании Бриан Ример перед матчем Лиги наций против Португалии отметил, что датчанам придется сильно постараться.

«У португальцев звезды на каждой позиции. Это понятно даже тем, кто плохо разбирается в футболе. Достаточно посмотреть на их заявку. У них много талантов. Не так важно, кто выйдет в стартовом составе. Мы должны сильно постараться, чтобы справиться с индивидуальным мастерством португальских игроков.

Надо сохранить интригу до ответного матча, нельзя делать ставку только на первый матч. Мы хотим победить на «Паркене», но понимаем, что впереди будет еще 90 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Римера.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Дании и Португалии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.