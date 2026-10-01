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Ример — об игре с Португалией: «Будем действовать первым номером, потому что хотим победить»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример верит в силы своей команды перед матчем Лиги наций против Португалии.

«Не каждый день в Дании у нас есть возможность сыграть с соперником, в составе которого столько игроков мирового класса. Мы очень верим в свои силы и составили план, благодаря которому завтра будем действовать первым номером, потому что хотим победить», — приводит официальный сайт УЕФА слова Римера.

Матч Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

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