Ример — об игре с Португалией: «Будем действовать первым номером, потому что хотим победить»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример верит в силы своей команды перед матчем Лиги наций против Португалии.

«Не каждый день в Дании у нас есть возможность сыграть с соперником, в составе которого столько игроков мирового класса. Мы очень верим в свои силы и составили план, благодаря которому завтра будем действовать первым номером, потому что хотим победить», — приводит официальный сайт УЕФА слова Римера.

Матч Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.