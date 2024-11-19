Босния и Герцеговина сыграет с Нидерландами в групповом этапе Лиги наций

Сборная Боснии и Герцеговины примет команду Нидерландов в рамках группового этапа Лиги наций во вторник, 19 ноября. Игра состоится на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями противостояния Босния — Нидерланды можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе покажут видеотрансляцию матчей игрового дня в формате мультикаста.

В группе 3 лиге А сборная Боснии и Герцеговини с одним очком занимает четвертое место, команда Нидерландов набрала восемь баллов и располагается на второй строчке.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео