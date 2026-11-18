Босния победила Румынию

Сборная Боснии и Герцеговины переиграла сборную Румынии в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА — 2:1.

Игра прошла на стадионе «Билино Поле» в Зенице. На 6-й минуте Даниэл Бырлиджа вывел румынов вперед. Перед перерывом боснийцы сравняли счет — отличился Беньямин Тахирович. Победный гол на 82-й минуте забил Эсмир Байрактаревич.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.

17 ноября, 22:45. Билино Поле (Зеница)

В другом матче группы В-4 Швеция и Польша сыграли вничью. Встреча прошла на «Вроцлав Арене».

У поляков забил Адриан Бенедычак, а у шведов — Хуго Ларссон.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.

17 ноября, 22:45. Городской (Вроцлав)

Шведы набрали 14 очков и вышли в Лигу А. Боснийцы стали вторыми с 11 очками и сыграют в стыках. Румыны финишировали на четвертой строчке (3 очка) и сыграют в стыках с командой из Лиги С.