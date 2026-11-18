Босния победила Румынию
Сборная Боснии и Герцеговины переиграла сборную Румынии в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА — 2:1.
Игра прошла на стадионе «Билино Поле» в Зенице. На 6-й минуте Даниэл Бырлиджа вывел румынов вперед. Перед перерывом боснийцы сравняли счет — отличился Беньямин Тахирович. Победный гол на 82-й минуте забил Эсмир Байрактаревич.
В другом матче группы В-4 Швеция и Польша сыграли вничью. Встреча прошла на «Вроцлав Арене».
У поляков забил Адриан Бенедычак, а у шведов — Хуго Ларссон.
Шведы набрали 14 очков и вышли в Лигу А. Боснийцы стали вторыми с 11 очками и сыграют в стыках. Румыны финишировали на четвертой строчке (3 очка) и сыграют в стыках с командой из Лиги С.
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