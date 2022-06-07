Босния и Герцеговина дома обыграла Румынию в матче Лиги наций

Сборная Боснии и Герцеговины дома обыграла Румынию в матче группового турнира Лиги наций — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина).

Единственный гол в матче забил Смаил Превляк.

В турнирной таблице группы 3 Лиги B Босния и Герцеговина занимает первое место с 4 очками. Румыния — последняя с нулем очков.

Боснийцы в следующем матче сыграют с Черногорией. Румыния — с Финляндией. Оба матча пройдут 11 июня.