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7 июня, 23:58

Босния и Герцеговина дома обыграла Румынию в матче Лиги наций

Читать «СЭ» в
Босния и Герцеговина обыграла Румынию в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины дома обыграла Румынию в матче группового турнира Лиги наций — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина).

Единственный гол в матче забил Смаил Превляк.

В турнирной таблице группы 3 Лиги B Босния и Герцеговина занимает первое место с 4 очками. Румыния — последняя с нулем очков.

Боснийцы в следующем матче сыграют с Черногорией. Румыния — с Финляндией. Оба матча пройдут 11 июня.

Лига наций B. Группа 3
07 июн, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:0
Румыния
Голы
Превляк, 68 (1:0)
Босния и Герцеговина
Шехич Чивич (Колашинац, 67) Сушич Саничанин Ахмедходжич Цимирот (Пьянич, 46) Гояк Стеванович (Бешич, 81) Прцич (Хаджиахметович, 46) Дульевич Джеко (Превляк, 46)
Румыния
Ницэ Камора Маня (Ханка, 81) Кирикеш Буркэ Рус (Тэнасе, 74) Чикылдэу Максим (Попеску, 74) Марин Марин (Алибек, 74) Пушкаш (Иван, 74)
Предупреждения
Превляк 67’, Дульевич 90+4’  -  Буркэ 68’
Судьи
Штегеманн (Германия)

Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Румынии по футболу
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