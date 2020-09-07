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Босния и Герцеговина — Польша: составы команд. Рыбус и Крыховяк сыграют с первых минут

20:58
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Стали известны составы на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Польша. Польские футболисты «Локомотива» Мачей Рыбус и Гжегож Крыховяк выйдут на поле в стартовом составе. Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски начнет встречу в запасе.

Босния и Герцеговина: Бегович — Квржич, Бичакчич, Саничанин, Чивич — Бешич, Хаджиахметович, Хайрадинович — Ходжич, Кольич, Гояк.

Запасные — Шехич, Бурич, Колашинац, Вишча, Данилович, Джеко, Чимирот, Шуньич, Ковачевич, Ципетич, Шабанаджович, Милошевич.

Польша: Фабяньски — Кедзиора, Глик, Беднарек, Рыбус — Горальски, Крыховяк, Юзвяк, Зелиньски, Гросицки — Милик.

Запасные — Шченсны, Скорупски, Босниевич, Енджейчик, Линетти, Модер, Клих, Валукевич, Карбовник, Шиманьски, Пентек.

Босния — Польша

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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