Сборная Италии вышла в финал Лиги наций
Сборная Италии переиграла Боснию и Герцеговину в матче 6-го тура группового турнира Лиги наций (2:0). Голами отметились Андреа Белотти и Доменико Берарди.
Итальянцы стали первыми в своей группе и вышли в «финал четырех». Боснийцы выбыли в Лигу B.
Лига наций A
Группа 1
Босния и Герцеговина — Италия — 0:2 (0:1)
Голы: Белотти, 22 (0:1). Берарди, 68 (0:2).
Босния и Герцеговина: Пирич, Кадушич (Тодорович, 79), Хаджикадунич, Саничанин, Чорлука, Пьянич (Данилович, 76), Цимирот, Крунич (Лончар, 71), Гояк, Превляк (Хаджич, 79), Татар (Рахманович, 80).
Италия: Доннарумма, Ачерби, Эмерсон, Бастони, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржинью, Барелла, Локателли, Инсинье (Калабрия, 90+3), Берарди (Бернардески, 82), Белотти (Лазанья, 82).
Предупреждения: Кадушич, 62. Романьоли, 64. Берарди, 65.
Судья: Диаш (Португалия).
18 ноября. Сараево. Стадион «Грбавица».
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