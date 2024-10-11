Дубль Ундава принес Германии победу над Боснией в Лиге наций

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 3-го тура группового этапа Лиги А Лиги наций — 2:1.

У немцев победный дубль оформил Дениз Ундав. В составе боснийцев отличился Эдин Джеко.

Главный арбитр этой встречи Франсуа Летексье по ходу матча отменил еще три гола сборной Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна идет на первом месте в группе 3 с семью очками. Босния замыкает квартет, имея в активе один балл.

В следующем матче Германия примет Нидерланды, а Босния сыграет дома с Венгрией. Обе встречи пройдут 14 октября.