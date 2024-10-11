Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 20:30

Босния — Германия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Босния сыграет с Германией в групповом этапе Лиги наций 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии.
Фото Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Германии в групповом этапе Лиги наций в пятницу, 11 октября. Матч пройдет на Городском стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Босния — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам двух туров в Лиге А. Группе 3 Босния с одним очком занимает третье место. Немцы набрали четыре балла и возглавляют квартет.

Лига наций A. Группа 3
11 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
Германия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Германии по футболу
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости