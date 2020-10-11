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Бонавентура покинул расположение сборной Италии из-за рождения сына

15:01
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Полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура покинул сборную Италии в преддверии сегодняшнего матча Лиги наций против Польши, сообщает FIGC.

31-летний хавбек вернулся в Италию, где у него родился сын Эдоардо.

Бонавентура принял участие в товарищеском матче против Молдавии (6:0), в котором отыграл 67 минут.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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