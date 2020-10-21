Олимпийский чемпион-2014 по лыжным гонкам Александр Легков в интервью «Известиям» рассказал о походе на матч футбольной Лиги наций Россия — Венгрия и поделился мнением о внешнем сходстве звездного лыжника Александра Большунова и футболиста «Сочи» Антона Заболотного.

— Как оказались на матче? Часто ходите на футбол?

— В основном когда приглашают друзья. Среди них много болельщиков и ЦСКА, и «Спартака». Поэтому стараюсь держать нейтралитет. Главное, чтобы футбол красивый показывали. Ну и за играми сборной, конечно, слежу. Хочется, чтобы она выступала как можно лучше.

— Есть знакомые среди футболистов? Можете назвать любимых игроков?

— Чаще пересекаюсь с теми, кто уже завершил карьеры. Например, с Русланом Пименовым и Александром Мостовым. Иногда играю с ними в футбол. С такими мастерами можно бегать и не уставать, а самое главное в игре — подставить ногу, когда они отдадут тебе пас.

— Вы знаете футболиста Антона Заболотного? Он вам никого не напоминает? Считается, что они с лыжником Александром Большуновым похожи, как братья-близнецы.

— Вполне возможно. Но вообще все люди на кого-то похожи. Меня одно время сравнивали с Ромой Зверем. Еще давно был клип «Все, что тебя касается». Его крутили по телевизору, и в команде ребята постоянно говорили: «Смотри, тебя показывают». А я еще был молодой и к такой славе не привык (смеется).