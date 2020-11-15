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Финляндия победила Болгарию, Уэльс — Ирландию

21:55
Сборная Уэльса перед матчем с Ирландией. Фото Футбольная ассоциация Уэльса
Сборная Уэльса перед матчем с Ирландией. Фото Футбольная ассоциация Уэльса
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Финляндия обыграла Болгарию в групповом турнире Лиги наций в групе 4 лиги B — 2:1. В другой встрече группы Уэльс с минимальным счетом одолел Ирландию.

Перед заключительным туром на счету валлийцев 13 очков, у финнов 12, у ирландцев 2, у болгар — 1.

Уэльс и Финляндия в очном матче разыграют первое место в группе и выход в Лигу A, а Ирландия и Болгария определят, кто станет последним и вылетит в лигу C.

Лига наций B

Группа 4

Болгария — Финляндия — 1:2 (0:2)

Голы: Пукки, 7 (0:1). Лод, 45+1 (0:2). Илиев, 68 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Иванов, 60 (вратарь)

Болгария: Луков, Попов, Божиков, Димитров, Велковски, Малинов, Карабелев (Цветков, 85), Иванов (Ковачев, 78), Краев, Янков (Илиев, 65), Делев (Карагарен, 78).

Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Алхо, Спарв (Шюллер, 68), Лод, Камара, Тэйлор (Сойри, 68), Пукки (Нисканен, 89), Похьянпало (Форсс, 35).

Предупреждения: Иванов, 6. Алхо, 10. Божиков, 32. Краев, 56. Малинов, 59. Спарв, 59. Делев, 62. Шюллер, 83.

Судья: Румшас (Литва).

15 ноября. София. Стадион «Васил Левски».

Уэльс — Ирландия — 1:0 (0:0)

Гол: Брукс, 67.

Уэльс: Уорд, Дэйвис, Ампаду, Родон, Мефам, Уильямс, Норрингтон-Дэвис (Мур, 62), Брукс (Т.Робертс, 88), Джеймс, Моррелл, Бэйл.

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Лонг, Доэрти, О`Ши (О`Дауда, 81), Макклин, Брэйди (Бирн, 82), Хендрик, Хорган (Найт, 59), Молумби (Хурихэйн, 76), Ида (Коллинз, 76).

Предупреждения: Молумби, 38. Моррелл, 38. Дэйвис, 50. Мур, 65. Найт, 80. Хендрик, 81. Даффи, 84.

Удаление: Хендрик, 90+4.

Судья: Арделеану (Чехия).

15 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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