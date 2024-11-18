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Болгария — Белоруссия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Болгария и Белоруссия сыграют в Лиге наций 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Сборные Болгарии и Белоруссии сыграют в 6-м туре Лиге наций в понедельник, 18 ноября. Матч пройдет на национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария), начало — в 22.45 по московскому времени.

Игру Болгария — Белоруссия в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Болгария — Белоруссия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 3
18 нояб, 22:45. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Белоруссия

Болгария и Белоруссия играют в группе 3 лиги С с Северной Ирландией и Люксембургом. После пяти туров болгары и белорусы занимают второе и третье место в группе, набрав 8 и 6 очков соответственно. У ирландцев — 10 очков, у люксембуржцев — 2.

Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Болгарии по футболу
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