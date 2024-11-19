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Сборная Белоруссии сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций, Мартынович забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Белоруссии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Болгарией со счетом 1:1.

На гол Васила Панайотова белорусы ответили голом Александра Мартыновича.

В другом матче Люксембург сыграл вничью с Северной Ирландией — 2:2.

Белоруссия с 7 очками заняла третье место в группе 3 лиги C, Болгария с 9 очками — на второй строчке. Северная Ирландия с 11 очками поднялась в лигу B, Люксембург с 3 очками — на последней строчке.

Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
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