Сборная Белоруссии сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций, Мартынович забил гол

Сборная Белоруссии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Болгарией со счетом 1:1.

На гол Васила Панайотова белорусы ответили голом Александра Мартыновича.

В другом матче Люксембург сыграл вничью с Северной Ирландией — 2:2.

Белоруссия с 7 очками заняла третье место в группе 3 лиги C, Болгария с 9 очками — на второй строчке. Северная Ирландия с 11 очками поднялась в лигу B, Люксембург с 3 очками — на последней строчке.