Безвыигрышная серия сборной Уэльса в 2026 году растянулась до 6 матчей

Сборная Уэльса проиграла сборной Дании (0:2) в гостевом матче 2-го тура групповой стадии Лиги наций.

В 2026 года сборная Уэльса еще ни разу не побеждала — в 6 матчах у нее 4 поражения и 2 ничьих. В последний раз валлийцы выигрывали в ноябре 2025 года в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 со сборной Северной Македонии (7:1).

Уэльс (0 очков после 2 матчей) идет на последнем месте в таблице группы 4 дивизиона А Лиги наций. 1 октября команда примет сборную Норвегии.