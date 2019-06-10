Бернарду Силва рассказал о голе Гедеша в ворота Голландии

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва - о финальном матче Лиги наций со сборной Голландии (1:0) в финале Лиги наций.

- Не помню, кто сделал мне передачу, но она была отличной, а потом я услышал крик Гедеша "Бернарду!" Я не понимал, где точно он находится, но сделал пас в центр поля. К счастью, завершающий удар получился отменным, - цитирует Силву официальный сайт УЕФА. - Здорово завершить сезон очередным титулом. Я испытываю чувство гордости за победу в Лиге наций. Было очень сложно выйти из группы, а затем обыграть Швейцарию и Голландию. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Нужно отдать должное и сопернику, он сильно осложнил нам жизнь.