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Бернандру Силва — о победе над Польшей: «Когда Португалия так играет, остановить нашу команду невозможно»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Польши (5:1).

«Очень рад занять первое место в группе, это было нашей целью. Мы весело провели время, забили много голов, и когда мы играем так, остановить нашу команду невозможно. Первая половина матча была довольно плохой, но вторая была очень хорошей, и мы рады победе. Нам не удалось оказать на Польшу того давления, которого мы хотели, но во втором тайме мы смогли все исправить и улучшили ситуацию», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке.

Бернарду Силва
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
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