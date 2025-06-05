Бернарду Силва: «Постараемся подготовиться к финалу Лиги наций наилучшим образом»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Несомненно, это был сложный матч. Мы ожидали этого и понимали, что нам следует сыграть так же энергично, как это обычно делают немцы. Сегодня у нас в достатке было и энергии, и мужества. Очень рады, что отыгрались и победили.

Всегда непросто, когда пропускаешь быстрый гол во втором тайме. Но у нас крепкий характер. Рады победе и теперь ждем финал. Надо успеть восстановиться и быть готовыми к тому, чтобы биться за победу ради нашей страны. Если говорить о возможном сопернике по финалу, то и Франция, и Испания очень сильны. В их составе собраны одни из лучших игроков мира. Сложно сказать, кто победит в их матче. В любом случае постараемся подготовиться наилучшим образом», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

В финале Лиги наций сборная Португалии сыграет с победителем матча Франция — Испания. Игра состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 8 июня.