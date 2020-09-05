Берг и Олссон — в старте сборной Швеции на матч Лиги наций с Францией
20:39
Стал известен стартовый состав сборной Швеции на матч Лиги наций с Францией, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза. Встреча начнется в 21.45 (мск).
С первых минут в составе Швеции выйдут игроки «Краснодара» Кристоффер Олссон и Маркус Берг.
Стартовый состав: Ольсен — Лустиг, Янссон, Линделеф, Бенгтссон — Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг — Куэйсон, Берг.
? Startelvan mot Frankrike!— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 5, 2020
Fram?t Sverige! ??#vi?rsverige | #SWEFRA pic.twitter.com/NNm9FSlPIv