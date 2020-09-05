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Берг и Олссон — в старте сборной Швеции на матч Лиги наций с Францией

20:39
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Стал известен стартовый состав сборной Швеции на матч Лиги наций с Францией, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза. Встреча начнется в 21.45 (мск).

С первых минут в составе Швеции выйдут игроки «Краснодара» Кристоффер Олссон и Маркус Берг.

Стартовый состав: Ольсен — Лустиг, Янссон, Линделеф, Бенгтссон — Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг — Куэйсон, Берг.

Швеция — Франция

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