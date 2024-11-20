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Сегодня, 11:00

Белоус считает, что Черчесов должен сам решать свою судьбу в сборной Казахстана

Камила Абдурахманова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о возможности ухода Станислава Черчесова из сборной Казахстана после пяти поражений подряд в Лиге наций.

«Это нужно решать самому Станиславу Черчесову. Также должны решать те люди, которые приглашали его на работу. Я такое комментировать и высказывать мнение не могу», — сказал Белоус Vprognoze.ru.

Под руководством российского тренера Станислава Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы в Лиге наций и лишилась возможности выйти из группы. В активе команды 1 ничья и 5 поражений.

Источник: Vprognoze.ru
Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Юрий Белоус
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