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Белоруссия — Сан-Марино, Эстония — Люксембург, Исландия — Болгария: счет и результаты матчей Лиги наций 3 октября 2026

Сборная Белоруссии разгромила Сан-Марино, Исландия победила Болгарию в Лиге наций

Сергей Филин

Сборная Белоруссии разгромила сборную Сан-Марино в матче 3-го тура группы C1 Лиги C Лиги наций УЕФА — 4:0.

Игра состоялась на стадионе «Илловски Рудольф» в Будапеште (Венгрия) 3 октября.

В составе сборной Белоруссии Артем Концевой оформил дубль, еще по голу забили Артем Шуманский и Макс Эбон.

Сборная Белоруссии набрала 4 очка и занимает третье место в группе. Сан-Марино (0 очков) находится на последнем месте.

6 октября Белоруссия сыграет с Финляндией, а Сан-Марино встретится с Албанией.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.
03 октября, 19:00. Illovszky Rudolf (Будапешт)
Белоруссия
4:0
Сан-Марино

В параллельном матче Исландия разгромила Болгарию в 3-м туре группы C4 Лиги C Лиги наций УЕФА — 3:0.

Игра состоялась на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике.

В составе хозяев дубль оформил Орри Оускарссон и еще один гол забил Микаэль-Эгиль Эллертссон.

Исландия с 7 очками занимает первое место в группе. У Болгарии 1 очко и последнее место.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.
03 октября, 19:00. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)
Исландия
3:0
Болгария

Сборная Эстонии обыграла сборную Люксембурга в 3-м туре группы C4 Лиги C Лиги наций УЕФА — 1:0.

Матч прошел на «Ле Кок Арене» в Таллине. Единственный гол забил Расмус Пеэтсон.

Сборная Эстонии набрала 5 очков и находится на втором месте в группе. Люксембург (3 очка) занимает третье место.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.
03 октября, 19:00. А Ле Кок Арена (Таллин)
Эстония
1:0
Люксембург

6 октября Исландия на выезде сыграет с Эстонией, а Болгария в гостях встретится с Люксембургом.

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