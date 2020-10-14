Белоруссия обыграла Казахстан, Словения разгромила Молдавию, Кварацхелия забил за Грузию

Сборная Белоруссии в матче Лиги наций обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Евгений Яблонский и Роман Юзепчук.

Белорусы с 7 очками возглавили группу 4 лиги C, казахстанцы с 4 очками — на четвертой строчке.

В других матчах Словения обыграла Молдавию благодаря хет-трику Хариса Вучкича (4:0), Греция сыграла вничью с Косово (0:0), Северная Македония и Грузия разошлись миром (1:1), Эстония поделила очки с Арменией (1:1).

Лига наций C

Группа 4

Белоруссия — Казахстан — 2:0 (1:0)

Голы: Яблонский, 36 (1:0). Юзепчук, 90+3 (2:0).

Белоруссия: Гутор, Сачивко (Бордачев, 42), Поляков, Наумов, Печенин (Золотов, 65), Стасевич (Бахар, 66), Яблонский, Маевский (Хачатурян, 47), Юзепчук, Скавыш, Лисакович (Климович, 66).

Казахстан: Покатилов, Малый, Быстров (Бейсебеков, 78), Ерланов, Абикен (Куат, 58), Керимжанов, Тагыберген, Досмагамбетов, Васильев (Нарзилдаев, 78), Аймбетов (Жаксылыков, 57), Зайнутдинов.

Предупреждение: Малый, 16.

Судья: Ставрев (Македония).

14 октября. Минск. Стадион «Динамо».

Группа 3

Молдавия — Словения — 0:4 (0:3)

Голы: Ловрич, 8 (0:1). Вучкич, 37 — с пенальти (0:2). Вучкич, 42 (0:3). Вучкич, 55 — с пенальти (0:4).

Молдавия: Намашко, Армаш, Раку, Карп (Каймаков, 46), Рябчук, Мудрак (Крэчун, 47), Ионицэ (Тарас, 74), Рацэ, Кочук, Плэтикэ (Милинчяну, 59), Николаэску (Спэтару, 79).

Словения: Облак, Мевля, Скубиц, Блажич (Митрович, 74), Балковец, Вучкич (Ветрих, 77), Куртич, Бохар (Реп, 74), Вербич, Ловрич (Бизяк, 77), Бийол (Петрович, 83).

Предупреждения: Бийол, 26. Николаэску, 40. Плэтикэ, 54.

Судья: Пиньейру (Португалия).

14 октября. Кишинев. Стадион «Зимбру».

Группа 2

Македония — Грузия — 1:1 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 74 (0:1). Алиоски, 90+3 — с пенальти (1:1).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски (Стояновски, 81), Зайков, Велковски, Алиоски, Николов (Тотре, 88), Костадинов (Мицевски, 89), Пандев, Тричковски (Велкоски, 80), Несторовски (Шишковски, 72).

Грузия: Лория, Кверквелия, Двали (Наваловский, 90), Табидзе, Даушвили (Кварацхелия, 72), Квеквескири, Джигаури, Казаишвили (Кобахидзе, 90+1), Китейшвили (С.Лобжанидзе, 7), Гвилия, Квилитая (Качарава, 71).

Предупреждения: Квилитая, 51. Даушвили, 66. Алиоски, 86.

Удаление: Димитриевски, 68.

Судья: Франковски (Польша).

14 октября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

Группа 2

Эстония — Армения — 1:1 (1:1)

Голы: К.Оганесян, 8 (0:1). Саппинен, 14 (1:1).

Эстония: Хейн, Тенисте (Лиландер, 46), Кууск, Баранов, Пикк, Васильев (Тунев, 72), Кяйт, Крейда, Саппинен (Лепик, 67), Лийвак (Миллер, 86), Синявский (Марин, 68).

Армения: Юрченко, Восканян, А.Оганесян (С.Григорян, 46), Чалишир, Мхитарян, К.Оганесян, Барсегян (Бичахчян, 84), Арт.Григорян (Удо, 42), Ангуло, Карапетян (Кадимян, 84), Бабаян (Казарян, 58).

Предупреждения: Крейда, 69. Тунев, 78. Лийвак, 84. Ангуло, 85.

Судья: Луиш Годинью (Португалия).

14 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».