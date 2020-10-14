Белоруссия обыграла Казахстан, Словения разгромила Молдавию

Сборная Белоруссии в матче Лиги наций обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Евгений Яблонский и Роман Юзепчук.

Белорусы с 7 очками возглавили группу 4 лиги C, казахстанцы с 4 очками — на четвертой строчке.

В других матчах Словения обыграла Молдавию благодаря хет-трику Хариса Вучкича (4:0), Греция сыграла вничью с Косово (0:0), Северная Македония и Грузия разошлись миром (1:1), Эстония поделила очки с Арменией (1:1).

Лига наций C

Группа 4

Белоруссия — Казахстан — 2:0 (1:0)

Голы: Яблонский, 36 (1:0). Юзепчук, 90+3 (2:0).

Белоруссия: Гутор, Сачивко (Бордачев, 42), Поляков, Наумов, Печенин (Золотов, 65), Стасевич (Бахар, 66), Яблонский, Маевский (Хачатурян, 47), Юзепчук, Скавыш, Лисакович (Климович, 66).

Казахстан: Покатилов, Малый, Быстров (Бейсебеков, 78), Ерланов, Абикен (Куат, 58), Керимжанов, Тагыберген, Досмагамбетов, Васильев (Нарзилдаев, 78), Аймбетов (Жаксылыков, 57), Зайнутдинов.

Предупреждение: Малый, 16.

Судья: Ставрев (Македония).

14 октября. Минск. Стадион «Динамо».

Группа 3

Молдавия — Словения — 0:4 (0:3)

Голы: Ловрич, 8 (0:1). Вучкич, 37 — с пенальти (0:2). Вучкич, 42 (0:3). Вучкич, 55 — с пенальти (0:4).

Молдавия: Намашко, Армаш, Раку, Карп (Каймаков, 46), Рябчук, Мудрак (Крэчун, 47), Ионицэ (Тарас, 74), Рацэ, Кочук, Плэтикэ (Милинчяну, 59), Николаэску (Спэтару, 79).

Словения: Облак, Мевля, Скубиц, Блажич (Митрович, 74), Балковец, Вучкич (Ветрих, 77), Куртич, Бохар (Реп, 74), Вербич, Ловрич (Бизяк, 77), Бийол (Петрович, 83).

Предупреждения: Бийол, 26. Николаэску, 40. Плэтикэ, 54.

Судья: Пиньейру (Португалия).

14 октября. Кишинев. Стадион «Зимбру».