Белоруссия — Болгария: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборная Белоруссии проведет домашний матч группы 3 Лиги наций С со сборной Болгарии в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «ЗТЕ Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия). Начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Белоруссия — Болгария будет доступна на платформе Okko Sport , прямой эфир начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

В личных встречах три победы одержала Белоруссия и четыре победы у Болгарии. Разность мячей — 8-6 в пользу болгар.