Бельгия выиграла у Дании, Мертенс забил и сделал результативный пас

Сборная Дании дома проиграла Бельгии (0:2) в матче первого тура второй группы дивизиона А Лиги наций.

В составе гостей голы забили защитник Джейсон Денайер и нападающий Дрис Мертенс. 33-летний форвард также записал на свой счет результативный пас.

Бельгийцы с тремя очками лидируют в турнирной таблице своей группы. Дания — 0 баллов и последняя строчка.

Лига наций A

Группа 2

Дания — Бельгия — 0:2 (0:1)

Голы: Денайер, 9 (0:1). Мертенс, 77 (0:2).

Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Васс (Йергенсен, 83), Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Брэйтуэйт (Мехле, 72), Дольберг (Корнелиус, 84), Сков.

Бельгия: Миньоле, Фертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Витсель, Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 57), Тилеманс (Доку, 87), Мертенс (Троссар, 80), Лукаку.

Предупреждения: Хейбьерг, 3. Тилеманс, 20. Сков, 26.

Судья: Шерер (Швейцария).

5 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».