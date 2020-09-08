Бельгия выиграла 12-й матч подряд и повторила результат сборной России
Сборная Бельгии обыграла команду Исландии во втором туре Лиги наций (5:1) и продлила свою выигрышную серию до 12 матчей. При этом все победы добыты в официальных матчах. Ранее бельгийцы были сильнее датчан (2:0) в первой игре Лиги наций, а также не теряли очки ни в одной из 10 встреч в отборе к Евро-2020.
Подопечные Роберто Мартинеса повторили результат команд ГДР и ФРГ, а также сборной России, которая под руководством Олега Романцева в период с 1995 по 1996 год одержала семь побед в отборочном турнире к чемпионату Европы 1996 и пять — в товарищеских встречах.
Рекорд по продолжительности победной серии среди европейских сборных принадлежит Испании, выигравшей 15 матчей подряд в 2008-2009 годах. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные победные серии европейских сборных:
|
Страна
|
Годы
|
Победы
|
Мячи
|
Испания
|
2008-2009
|
15
|
39-2
|
Франция
|
2003-2004
|
14
|
42-4
|
Шотландия
|
1879-1885
|
13
|
58-13
|
Венгрия
|
1951-1952
|
13
|
61-7
|
Бельгия
|
2019-н.в.
|
12
|
47-4
|
Россия
|
1995-1996
|
12
|
41-6
|
ФРГ
|
1979-1980
|
12
|
36-8
|
ГДР
|
1973-1974
|
12
|
27-4
|
Италия
|
2018-2019
|
11
|
38-4
|
Швеция
|
2001
|
11
|
29-2