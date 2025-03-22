Бельгия и Украина встретятся в ответном стыковом матче Лиги наций

Сборная Бельгии примет Украину в ответном стыковом матче за выход в Лигу наций А в воскресенье, 23 марта. Игра пойдет на «Кристал Арене» в Генке (Бельгия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Первый матч команд состоялся 20 марта и завершился поражением Бельгии от Украины со счетом 1:3.

С ключевыми событиями и результатом игры Бельгия — Украина можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних игр турнира.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

23 марта, 22:45. Cegeka Arena (Генк)

Украина заняла второе место в группе лиги В с Чехией, Грузией и Албанией, а Бельгия финишировала тртьей в группе лиги А с Францией, Италией и Израилем.