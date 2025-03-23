Сборная Бельгии сыграет с командой Украины в ответном стыковом матче лиги А/B Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на «Цегека Арене» в Генке (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями противостояния Бельгия — Украина можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

23 марта, 22:45. Cegeka Arena (Генк)

В первом матче Украина победила Бельгию со счетом — 3:1.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео