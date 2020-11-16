Бельгия обыграла Англию, Италия оказалась сильнее Польши

Сборная Бельгии в матче Лиги наций обыграла Англию со счетом 2:0.

Отличились Юри Тилеманс и Дрис Мертенс.

В другом матче Исландия обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Кристиана Эриксена с пенальти.

После этого тура Бельгия с 12 очками лидирует в группе 2 лиги A, Дания с 8 очками — на второй строчке, Англия с 7 очками — третья, замыкает группу Исландия, у которой нет очков.

В другом матче Италия обыграла Польшу со счетом 2:0 благодаря голам Жоржинью и Доменико Берарди. Итальянцы с 9 очками лидируют в группе 1 лиги А, поляки с 7 очками — на третьей строчке.

Лига наций A

Группа 2

Бельгия — Англия — 2:0 (2:0)

Голы: Тилеманс, 10 (1:0). Мертенс, 24 (2:0).

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне, Азар, Тилеманс, Мертенс (Прат, 83), Лукаку.

Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер (Санчо, 70), Мингс, Чилвелл (Сака, 38), Дж.Хендерсон (Уинкс, 46), Грилиш, Дайер, Райс, Маунт (Калверт-Льюин, 69), Кейн.

Предупреждения: Витсель, 44. Фертонген, 51. Менье, 54.

Судья: Маккели (Голландия).

15 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Группа 1

Италия — Польша — 2:0 (1:0)

Голы: Жоржинью, 27 — с пенальти (1:0). Берарди, 84 (2:0).

Италия: Доннарумма, Ачерби, Эмерсон, Бастони, Флоренци (Ди Лоренцо, 89), Жоржинью, Барелла, Локателли, Инсинье (Эль-Шаарави, 89), Бернардески (Берарди, 64), Белотти (Окака Чука, 79).

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Крыховяк, Линетти (Милик, 74), Шиманьски (Грощицки, 46), Юзвяк (Зелиньски, 46), Модер (Гуральски, 46), Левандовски.

Предупреждения: Крыховяк, 27. Белотти, 30. Гуральски, 62.

Удаление: Гуральски, 77.

Судья: Тюрпен (Франция).

15 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».