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Сегодня, 23:40

4:1! Нидерланды разгромили Бельгию в матче Лиги наций

Нидерланды благодаря дублю Депая разгромили Бельгию в матче Лиги наций
Читать «СЭ» в
Нидерланды разгромили Бельгию в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов на выезде разгромила Бельгию в матче группового турнира Лиги наций — 4:1.

В составе гостей забили Стивен Бергвейн, Мемфис Депай (дубль) и Дензел Дюмфрис. У бельгийцев отличился Миши Батшуайи.

Нападающий Бельгии Ромелу Лукаку получил травму и был заменен в середине первого тайма.

Таким образом, подопечные Луи Ван Гала лидируют в группе 4 Лиги А, набрав 3 очка. Бельгия — последняя.

В следующем матче Нидерланды сыграют с Уэльсом 8 июня, Бельгия — с Польшей тоже 8 числа.

Лига наций A. Группа 4
03 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
1:4
Нидерланды
Голы
Бергвайн, 40 (0:1), Депай, 51 (0:2), Дюмфрис, 61 (0:3), Депай, 65 (0:4), Батшуайи, 90+3 (1:4)
Бельгия
Миньоле Алдервейрелд Боята Вертонген Менье (Феррейра-Карраско, 67) Кастань Витсель (Батшуайи, 68) Де Брейне Азар (Онана, 46) Фанакен (Мертенс, 46) Лукаку (Троссар, 27)
Нидерланды
Силлессен ван Дейк Аке (де Лигт, 74) Блинд Дюмфрис Тимбер Классен де Йонг Бергвайн Депай Бергхайс (Копмайнерс, 83)
Предупреждения
Мертенс 47’  -  ван Дейк 89’
Судьи
Мартинес (Испания)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
2
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