Бельгия встретится с Италией в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Бельгии и Италии встретятся в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе начинается в 22.45 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Бельгия — Италия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 2 лиги А с Францией и Израилем. В 4 турах итальянцы набрали 10 очков, бельгийцы — 4. Встреча команд в октябре завершилась вничью — 2:2.

В Лиге наций-2022/23 Италия заняла третье место, а Бельгия не вышла в плей-офф.