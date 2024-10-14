Бельгия и Франция встретятся в Лиге наций 14 октября

Сборные Бельгии и Франции встретятся в Лиге наций в понедельник, 14 октября, на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция встречи Бельгия — Франция в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (просмотр контента по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры Бельгия — Франция можно отслеживать в нашем матч-центре.

Бельгия и Франция выступают в лиге А в группе 2 с Италией и Израилем. После 3 туров бельгийцы находятся на 3-м месте с четырьмя очками, французы — на 2-м месте с 6 очками.