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Сегодня, 09:45

Бельгия — Франция: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций

Бельгия и Франция встретятся в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Бельгии и Франции встретятся в Лиге наций в понедельник, 14 октября, на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция встречи Бельгия — Франция в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (просмотр контента по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры Бельгия — Франция можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Франция

Бельгия и Франция выступают в лиге А в группе 2 с Италией и Израилем. После 3 туров бельгийцы находятся на 3-м месте с четырьмя очками, французы — на 2-м месте с 6 очками.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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