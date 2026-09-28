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Бельгия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 28 сентября 2026

Бельгия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Жюль Кунде.
Фото AFP

Сборные Бельгии и Франции сыграют во 2-м туре группы А1 Лиги А Лиги наций УЕФА в понедельник, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 1.
28 сентября, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)
Бельгия
0:1
Франция

Следить за ключевыми событиями игры Бельгия — Франция можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko. Контент сервиса доступен по платной подписке.

Обе сборные начали турнир с побед. Бельгия в Риме обыграла Италию (2:0), а Франция на выезде победила Турцию (1:0). После первого тура у бельгийцев и французов по 3 очка, при этом Бельгия имеет лучшую разницу мячей.

Лига наций: расписание матчей, результаты, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости в актуальном виде

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Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
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