Бельгия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Бельгии и Франции сыграют во 2-м туре группы А1 Лиги А Лиги наций УЕФА в понедельник, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 1.

28 сентября, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)

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Обе сборные начали турнир с побед. Бельгия в Риме обыграла Италию (2:0), а Франция на выезде победила Турцию (1:0). После первого тура у бельгийцев и французов по 3 очка, при этом Бельгия имеет лучшую разницу мячей.

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