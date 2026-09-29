Бельгия — Франция: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Бельгии на своем поле в Брюсселе проиграла сборной Франции в матче 2-го тура группового турнира Лиги наций — 0:1.

Единственный гол на 88-й минуте с передачи полузащитника Райана Шерки забил нападающий Майкл Олисе. Оба футболиста вышли на замену на 77-й минуте.

В игре не участвовал нападающий Килиан Мбаппе, который получил повреждение в игре с Турцией (1:0) и покинул расположение национальной команды.

Франция (6 очков после 2 матчей) лидирует в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. Бельгия (3 очка) располагается на 2-м месте. В следующем матче сборная Франции сыграет на своем поле со сборной Италии 2 октября, а бельгийская команда в тот же день примет турецкую.

Лига наций A. Группа 1.

28 сентября, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)