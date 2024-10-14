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Сегодня, 21:03

Бельгия — Франция: Доку и Тчуамени выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы сборных Бельгии и Франции на матч группового турнира Лиги наций.

Бельгия: Кастельс, Дебаст, Фас, Теате, Кастань, Мангаля, Тилеманс, де Кетеларе, Доку, Троссард, Опенда.

Запасные: Вандервордт, Де Вольф, Бакайоко, Борнов, Вранкс, де Кюйпер, Нгонге, Сметс, Фофана, Энгельс, Лукебакио.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Конате, Динь, Коне, Тчуамени, Гендузи, Дембеле, Барколя, Коло-Муани.

Запасные: Ареоля, Самба, Баде, Клаусс, Тео Эрнандес, Камавинга, Олисе, Заир-Эмери, Нкунку, У. Фофана, Ю. Фофана.

Матч пройдет в Брюсселе и начнется в 21:45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Франция

Сборная Бельгии по футболу
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