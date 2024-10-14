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14 октября, 23:45

Франция обыграла Бельгию в Лиге наций благодаря дублю Коло Муани

Владислав Маслов
Корреспондент
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Брэдли Барколя и Тимоти Кастань.
Фото Global Look Press

Сборная Франции в матче группового турнира Лиги наций А обыграла Бельгию со счетом 2:1.

За французов двумя забитыми мячами отметился Рандаль Коло Муани, гол Ману Коне был отменен после видеопросмотра.

Автором гола сборной Бельгии, которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, стал Лои Опенда. Кроме того, пенальти в ворота Франции не реализовал Юри Тилеманс.

В середине второго тайма за второе предупреждение был удален полузащитник французов Орельен Тчуамени.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
1:2
Франция

Франция с 9 очками занимает 2-е место в группе 2 лиги А, Бельгия с 4 очками находится на 3-й строчке.

Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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