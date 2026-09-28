Бельгия — Франция: ориентировочные составы на матч Лиги наций

Сборные Бельгии и Франции встретятся во 2-м туре группы А1 Лиги наций в понедельник, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 1.

28 сентября, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)

Ориентировочный состав Бельгии

Ламменс — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Раскин, Тилеманс — Лукебакио, Де Брёйне, Годтс — Де Кетеларе.

Ориентировочный состав Франции

Меньян — Кунде, Упамекано, Лакруа, Трюффер — Рабьо, Коне, Шерки — Олисе, Дембеле, Барколя.

У Бельгии точно не сыграют вратарь Майк Пендерс и полузащитник Леандро Троссард. Главный тренер Марк ван Боммел подтвердил их отсутствие накануне матча. Тибо Куртуа ранее объявил о паузе в выступлениях за национальную команду и в нынешней Лиге наций участия не принимает.

Франции не помогут Килиан Мбаппе, получивший повреждение левого колена в игре с Турцией, и защитник Ибраима Конате, который выбыл из-за растяжения правого колена.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

Следить за игрой Бельгия — Франция можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

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