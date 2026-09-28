Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций
Бельгия — Франция: ориентировочные составы на матч Лиги наций 28 сентября 2026

Бельгия — Франция: ориентировочные составы на матч Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Зинедин Зидан с Килианом Мбаппе.
Фото Reuters

Сборные Бельгии и Франции встретятся во 2-м туре группы А1 Лиги наций в понедельник, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 1.
28 сентября, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)
Бельгия
Франция

Ориентировочный состав Бельгии

Ламменс — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Раскин, Тилеманс — Лукебакио, Де Брёйне, Годтс — Де Кетеларе.

Ориентировочный состав Франции

Меньян — Кунде, Упамекано, Лакруа, Трюффер — Рабьо, Коне, Шерки — Олисе, Дембеле, Барколя.

У Бельгии точно не сыграют вратарь Майк Пендерс и полузащитник Леандро Троссард. Главный тренер Марк ван Боммел подтвердил их отсутствие накануне матча. Тибо Куртуа ранее объявил о паузе в выступлениях за национальную команду и в нынешней Лиге наций участия не принимает.

Франции не помогут Килиан Мбаппе, получивший повреждение левого колена в игре с Турцией, и защитник Ибраима Конате, который выбыл из-за растяжения правого колена.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

Следить за игрой Бельгия — Франция можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Лига наций: расписание матчей, результаты, составы сборных, турнирные таблицы и последние новости

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Читайте также
Дебют Клоппа ужасен, не спасает даже железная дисциплина, Германия уже не топ-сборная?! Что происходит с «Немецкой машиной»
«Процесс далек от завершения, намерены доказать невиновность». Что происходит с делом «Манчестер Сити»
Медведев обещает веселый финал с Рублевым. Кто из двух друзей увезет титул из Китая?
Популярное видео
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бельгия — Франция: ставка и коэффициент на матч Лиги наций

Грузия — Украина: во сколько начало матча Лиги наций
Новости
RSS RSS
Все новости