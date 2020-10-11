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Байрамян забил дебютный мяч за сборную Армении

22:57
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в матче 3-го тура Лиги наций Армения — Грузия (2:2) забил дебютный мяч за национальную команду.

На шестой минуте матча Байрамян получил передачу на правом углу вратарской и переиграл голкипера.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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