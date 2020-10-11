Байрамян забил дебютный мяч за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в матче 3-го тура Лиги наций Армения — Грузия (2:2) забил дебютный мяч за национальную команду.
На шестой минуте матча Байрамян получил передачу на правом углу вратарской и переиграл голкипера.
Хорен Байрамян сегодня забил первый гол за свою национальную сборную ??— Football Club Rostov (@rostovfc) October 11, 2020
Оцените мяч полузащитника нашего клуба под один из его любимых треков ?? pic.twitter.com/u1NrsGlESr
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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