Бабел покинул расположение сборной Голландии из-за плохого самочувствия
Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел покинул расположение сборной Голландии, сообщает Ву Telegraaf.
33-летний вингер пропустил матч Лиги наций против Боснии и Герцеговины из-за плохого самочувствия. Несмотря на три отрицательных ПЦР-теста на прошлой неделе, было решено, что Бабел, учитывая характер жалоб на здоровье, покинет тренировочный лагерь в качестве меры предосторожности.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.