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Бабел покинул расположение сборной Голландии из-за плохого самочувствия

21:31
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Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел покинул расположение сборной Голландии, сообщает Ву Telegraaf.

33-летний вингер пропустил матч Лиги наций против Боснии и Герцеговины из-за плохого самочувствия. Несмотря на три отрицательных ПЦР-теста на прошлой неделе, было решено, что Бабел, учитывая характер жалоб на здоровье, покинет тренировочный лагерь в качестве меры предосторожности.

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