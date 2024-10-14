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Сегодня, 18:00

Азербайджан — Словакия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Азербайджана и Словакии встретятся в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Азербайджана и Словакии встретятся в Лиге наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра будет проходить на Республиканском стадионе Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при налиции подписки на стриминговый ресурс.

Основные события игры Азербайджан — Словакия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 1
14 окт, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Словакия

Сборные выступают в группе 1 лиги С. Первая встреча команд в Лиге наций-2024/25 завершилась победой словаков со счетом 2:0. В других матчах Азербайджан уступил Швеции (1:3) и Эстонии (1:3), а Словакия победила Эстонию (1:0) и сыграла вничью со Швецией (2:2).

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Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Словакии по футболу
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