Азербайджан уступил Словакии в Лиге наций, играя с 70-й минуты в меньшинстве

Сборная Азербайджана на своем поле проиграла Словакии в матче 4-го тура Лиги наций — 1:3.

На 15-й минуте автогол забил защитник хозяев Рахиль Мамедов. В концовке первого тайма Турал Байрамов сравнял счет. Во втором тайме гости вышли вперед благодаря дублю Давида Дюриша.

Футболисты сборной Азербайджана с 70-й минуты встречи играли в меньшинстве после удаления Махира Эмрели.

Словакия набрала 10 очков и вышла на первое место в группе 1 Лиги С. Азербайджан (0) располагается на последней позиции. Команды играют в одном квартете с Швецией (7) и Эстонией (3), у которых еще по одному матчу в запасе.