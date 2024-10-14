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Азербайджан уступил Словакии в Лиге наций, играя с 70-й минуты в меньшинстве

Алина Савинова
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Сборная Азербайджана на своем поле проиграла Словакии в матче 4-го тура Лиги наций — 1:3.

На 15-й минуте автогол забил защитник хозяев Рахиль Мамедов. В концовке первого тайма Турал Байрамов сравнял счет. Во втором тайме гости вышли вперед благодаря дублю Давида Дюриша.

Футболисты сборной Азербайджана с 70-й минуты встречи играли в меньшинстве после удаления Махира Эмрели.

Словакия набрала 10 очков и вышла на первое место в группе 1 Лиги С. Азербайджан (0) располагается на последней позиции. Команды играют в одном квартете с Швецией (7) и Эстонией (3), у которых еще по одному матчу в запасе.

Лига наций C. Группа 1
14 окт, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Словакия

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Словакии по футболу
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