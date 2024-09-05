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Сегодня, 17:00

Азербайджан — Швеция: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Азербайджана сыграет с командой Швеции в матче группы 1 Лиги наций С в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Начало — 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 19.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

Лига наций C. Группа 1
05 сент, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Швеция

В четырех личных встречах этих соперников Азербайджан одержал одну победу, Швеция — три. Разность мячей — 9-3 в пользу сине-желтых.

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Швеции по футболу
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