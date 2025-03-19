Австрия — Сербия: время начала матча Лиги наций, где смотреть игру
Сборные Австрии и Сербии встретятся в стыковом матче Лиги наций
Сборные Австрии и Сербии встретятся в первом стыковом матче за выход в лигу А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
Основные события игры Австрия — Сербия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций (мультикаст).
Австрия заняла второе место в группе 3 лиги В с Норвегией, Словенией и Казахстаном, а Сербия финишировала третьей в группе 4 лиги А с Испанией, Данией и Швейцарией.
