Австрия — Сербия: трансляция стыкового матча Лиги наций
Сборная Австрии примет Сербию в стыковом матче Лиги наций УЕФА
Сборная Австрии примет Сербию в первом стыковом матче за место в лиге А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия), начало — в 22.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Австрия — Сербия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на стриминговый ресурс). Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (мультикаст, лучшие моменты в одной вкладке).
Австрия заняла второе место в группе 3 лиги В с Норвегией, Словенией и Казахстаном, а Сербия финишировала третьей в группе 4 лиги А с Испанией, Данией и Швейцарией.
Ответный матч соперников пройдет 23 марта.
