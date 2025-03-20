Сборная Австрии примет Сербию в первом стыковом матче за место в лиге А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия), начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Австрия — Сербия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на стриминговый ресурс). Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (мультикаст, лучшие моменты в одной вкладке).

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

20 марта, 22:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)

Австрия заняла второе место в группе 3 лиги В с Норвегией, Словенией и Казахстаном, а Сербия финишировала третьей в группе 4 лиги А с Испанией, Данией и Швейцарией.

Ответный матч соперников пройдет 23 марта.