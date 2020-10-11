Австрия обыграла Северную Ирландию, Шотландия — Словакию, Чехия — Израиль
Австрия победила Северную Ирландию в матче группового турнира Лиги наций B — 1:0. Австрийцы вышли на первое место в группе 1, сравнявшись с Норвегией по очкам — по 6. У Румынии 4 очка, у североирландцев — 1.
В группе 2 Чехия взяла верх над Израилем, в составе которого вышел экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо. В другой игре шотландцы с минимальным счетом одолели Словакию — 1:0. Шотландия и Чехия упрочили позиции в группе, набрав 7 и 6 очков соответственно.
Лига наций B
Группа 2
Израиль — Чехия — 1:2 (0:1)
Голы: Абу Ханна, 14 — в свои ворота (0:1). Выдра, 48 (0:2). Захави, 56 (1:2).
Израиль: Марсиано, Тиби, Даса (Голаса, 75), Эльхамед, Абу Ханна (Менахем, 46), Натхо (Даббур, 75), Захави, Йеини, Абу Фани (Карзев, 88), Соломон, Вайссман (Саба, 66).
Чехия: Вацлик, Кудела, Челустка, Цоуфал, Боржил, Дарида (Голеш, 88), Масопуст (Кадержабек, 68), Соучек, Крал, Выдра (Шевчик, 69), Провод (Петрашек, 90+3).
Предупреждения: Масопуст, 24. Даса, 29. Абу Фани, 67. Голаса, 77. Менахем, 80. Цоуфал, 87.
Судья: Мартинш (Португалия).
11 октября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
Шотландия — Словакия — 1:0 (0:0)
Гол: Дайкс, 54.
Шотландия: Маршалл, Консидайн, Робертсон, О`Доннел, Галлахер, Флек (Макгрегор, 72), Маклин, Дж.Макгинн (Джэк, 89), Мактоминэй, Фрэйзер (Патерсон, 85), Дайкс (Макберни, 73).
Словакия: Куцяк, Ниняй, Вальент, Кошельник, Хамшик (Куцка, 63), Голубек, Гараслин (Руснак, 76), Грегуш, Беро (Дуда, 22), Шранц (Мак, 62), Боженик (Шафранко, 76).
Предупреждения: Хамшик, 21. Дайкс, 38. Флек, 50. Гараслин, 51. Робертсон, 74. Макберни, 83. Куцка, 83.
Судья: Масса (Италия).
11 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Группа 1
Северная Ирландия — Австрия — 0:1 (0:1)
Гол: Грегорич, 42.
Северная Ирландия: Макговерн, Дж.Эванс, Каткарт, Маклафлин, Макнэйр (Магеннис, 84), Льюис, Дэйвис (К.Эванс, 73), Даллас (Томпсон, 73), Джонс, Лафферти (Вашингтон, 61), Уайт (Бойс, 83).
Австрия: Перван, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Ранфтль (Триммель, 73), Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер, Шлагер, Баумгартнер, Грегорич (Грбич, 80).
Предупреждения: Маклафлин, 79. Томпсон, 86. Грбич, 90+2.
Судья: Арделеану (Чехия).
11 октября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/